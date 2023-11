L'arbre de mon voisin a endommagé mon toit, qui est responsable ? Le 20H vous répond

L’arbre de mon voisin a endommagé mon toit. Qui est responsable : lui ou moi ?

En temps normal, ce serait votre voisin, qui a l’obligation d’entretenir ses arbres. "Vous déclarez le sinistre à votre assurance, et celle-ci se retourne contre l’assurance de votre voisin", détaille-t-on au Médiateur de l’assurance, qui peut vous accompagner gratuitement en cas de litige.

Mais dans le cas d’une tempête, la réponse n’est pas la même. Il s’agit d’un cas de force majeure, "une situation imprévisible qui échappe au contrôle des personnes et qui est par nature inévitable", précise le site du service public. Conséquence : votre voisin est exonéré de sa responsabilité. Ça devient votre problème à vous, et celui de votre assureur : "Vous déclarez le problème et vous réparez ce qui peut l’être, l’indemnisation viendra dans un second temps", précise-t-on à France Assureurs, qui défend les intérêts des professionnels du secteur.