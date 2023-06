L’argent que je vais gagner avec mon job d'été est-il imposable ? Le 20H vous répond

L’argent que je vais gagner avec mon job d'été est-il imposable ?

Oui, vous devez déclarer vos salaires, comme la prime de précarité ou l’indemnité compensatrice de congés payés qui peuvent vous être versées en fin de contrat. La prime de précarité est "égale au minimum à 10% de la rémunération brute totale versée durant le contrat", précise Caroline André-Hesse, avocate spécialisée en droit du travail.

Attention, vous n’y avez pas droit si vous êtes en contrat de saison ! Contrairement à l’indemnité compensatrice de congés payés, qui "correspond au nombre de jours de congés payés que le salarié a acquis et non pris à la date de rupture", explique le site du service public. Toutes ces sommes font partie intégrante des revenus et sont donc imposables.

Cependant, si vous avez moins de 25 ans et que vous êtes étudiant, en clair que vous exercez ce job d’été pendant vos congés, vous êtes exonérés dans "la limite annuelle de trois fois le montant mensuel du SMIC", rappelle le ministère de l’Économie. Cela fait environ 5.000 euros. Si vous avez gagné plus pendant toute votre période de travail, vous serez effectivement imposé sur les sommes perçues et dépassant ce plafond.