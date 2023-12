L'hôtel de mes vacances ne correspond pas du tout aux photos, puis-je être remboursé ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant des Hauts-de-Seine à propos d'un voyage en Crète qui ne s'est pas du tout passé comme prévu. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Daniel, de Clamart, dans les Hauts-de-Seine, explique que son hôtel réservé pour des vacances en Crète ne correspondait pas du tout aux photos qu'on lui avait montrées. Peut-il demander un remboursement à l’agence de voyage ?

Daniel a réservé son séjour auprès d’un tour-opérateur, d’une agence de voyages. Celle-ci lui a vendu ce qu’on appelle un forfait touristique, c’est-à-dire la combinaison de plusieurs prestations, le vol, l’hébergement, les repas, etc. "Dans ce cas, dit le Code du Tourisme, c’est l’agence qui est responsable de la bonne exécution des services prévus au contrat", nous précise maître Daniella Girondin-Vaudrémont, avocate experte en droit du tourisme et droit aérien. "Donc si vous rencontrez des problèmes durant votre séjour notamment par rapport à la qualité de l’hébergement, aux prestations fournies, vous devez informer l’agence de voyages dans les meilleurs délais. C’est elle votre interlocutrice. Elle doit essayer de trouver une solution, et de vous apporter une aide appropriée dans les meilleurs délais", poursuit-elle.

Dans le cas de Daniel, l’agence dit n’avoir pas trouvé d’établissements avec des prestations similaires, alors que Daniel dit en avoir repéré. Alors que dit la loi ? "Le prestataire doit remédier au problème, sauf si cela est totalement impossible, ou si cela entraine des couts disproportionnés par rapport aux problèmes signalés", nous explique maître Girondin-Vaudrémont. On ne semble pas dans ces cas pour ce qui concerne Daniel. Donc si l’agence ne trouve pas une solution, le voyageur peut demander un remboursement et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Comment faire valoir ses droits ? D’abord, on met en demeure le professionnel par lettre recommandée avec accusé de réception. On peut ensuite saisir le Médiateur Tourisme et Voyage, mais si ça bloque, il faudra prendre un avocat et lancer une procédure devant le tribunal judiciaire.

