L'installateur de la fibre a sectionné les câbles de mon interphone : le 13H à vos côtés

Magali, de Luxeuil-les-Bains, en Haute-Saône, a eu un problème lors de l’installation de la fibre à son domicile. Les câbles de son interphone ont été sectionnés par le technicien. Que peut-elle faire ?

Près de cinq millions de nouveaux foyers ont été raccordés à la fibre l’année dernière. Parfois, ça ne se passe pas très bien comme dans le cas de Magali. Rappelons comment se déroule, dans la majorité des cas, l’installation de la fibre. En tant que client, vous souscrivez une offre auprès d’un opérateur, un fournisseur d’accès. Ce dernier mandate la plupart du temps un sous-traitant pour venir installer la fibre à votre domicile.

Mais donc contre qui vous retourner en cas de problème ? En tant que client, vous avez signé un contrat avec le fournisseur d’accès donc c’est lui, in fine, qui est responsable des dégâts. A lui de se retourner ensuite contre son sous-traitant. Dans un premier temps, faites des photos des dégâts. Dans le cas de Magali, cela reste des dégâts mineurs, une photo peut suffire. Pour des dégâts plus importants, il faut faire venir un commissaire de justice afin qu’il vienne constater les dégâts. Prestation payante, mais qui pourrait vous être remboursée par la suite si votre recours aboutit. N’hésitez pas non plus à faire venir une entreprise afin qu’elle réalise un devis des travaux.