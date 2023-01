L'objet que j'ai vendu sur Leboncoin est arrivé cassé, dois-je le rembourser ? Le 13H à vos côtés

Cécile, de Grenoble, a vendu une coupe à fruits via un site de petites annonces. Elle l’a expédiée à l’acheteur, mais la coupe est arrivée cassée. Que peut-elle faire ?

Première chose à savoir : quand vous vendez un objet via un site de petites annonces et que vous choisissez la livraison, c’est vous qui êtes responsable d’une éventuelle casse durant le transport. Cela veut dire que vous devez rembourser l’acheteur. Dans un second temps, vous devez vous retourner contre le transporteur. Il faut lui adresser une réclamation, mais attention, le délai pour agir est très court. Il faut le faire dans les deux jours de la réception du colis. Envoyez des photos de l’objet cassé et essayez de prouver que vous l’aviez correctement emballé, ce qui n’est pas forcément facile.

Sachez que par défaut, une indemnisation forfaitaire de 25 euros vous sera attribuée. Pour éviter les mésaventures, vérifiez sur le site du transporteur les règles d’emballage. Elles sont très précises, notamment sur les objets fragiles. Respectez-les scrupuleusement. Une fois l’objet emballé, prenez des photos. Elles vous serviront en cas de problème.