Ma banque peut-elle refuser de me rembourser de l’argent retiré via ma carte volée ? Le 13H à vos côtés

Fabien s'est fait voler sa carte bancaire, ainsi que le code, avant de la recevoir. Depuis trois mois, la banque refuse de lui rembourser les 3600 euros qui lui ont été volés. Or, selon le code monétaire et financier, "le prestataire de services de paiement ou la banque, supporte le risque lié à l'envoi". C'est pour cela que souvent, les banques sécurisent au maximum leurs envois : lettres recommandées avec accusé de réception, envoi du code séparément, pas à la même date et dans une enveloppe différente ; et anonymisation totale des courriers.