Ma climatisation à plus de 5000 euros ne rafraichit pas la pièce, que faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de l'Aisne à propos de l'inefficacité de la climatisation qu'elle a fait installer dans sa véranda. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

La climatisation que j’ai fait installer ne rafraichit pas la pièce. Que faire ?

Hélène, de Vailly-sur-Aisne, a fait installer une climatisation dans sa véranda. Montant : 5.600 euros. Le problème, c’est qu’elle a toujours très chaud en dépit de la mise en route de l’appareil. Elle se demande si la puissance de l’appareil est suffisante.

Quelles sont les règles à connaître quand on fait poser une climatisation ? Tout d’abord, lors de l’établissement d’un devis, il est indispensable que l’artisan ou l’entreprise se déplace à votre domicile afin de déterminer la puissance du système de climatisation. Plusieurs facteurs entrent en jeu : la surface à climatiser, l’isolation de la maison, les apports thermiques comme l’exposition de la pièce et le nombre de fenêtres par exemple. Même si cela a été fait, des problèmes de sous-dimensionnement de climatisation à la suite de mauvais calculs peuvent aussi apparaître. Cela peut avoir plusieurs conséquences : soit le climatiseur n’arrive pas du tout à refroidir la pièce, soit va surconsommer de l’énergie, cela peut coûter très cher en électricité.

Que faire ? Si les calculs du professionnel ne sont pas bons, il a commis une faute dans l’exécution du contrat. "Le professionnel a un devoir de conseil, cela signifie que c’est à lui de dimensionner correctement la climatisation", nous explique maître Juliette Bayle, avocate en droit de la construction et droit immobilier. "Deuxièmement, il a une obligation de résultat, c’est-à-dire que l’installation de la climatisation doit être efficace et rafraichir la pièce", poursuit la spécialiste.

Comment faire valoir cela ? Déjà, on rappelle l’artisan et on essaie de trouver une solution à l’amiable. "Il est possible de contacter votre assurance multirisques Habitation et de demander, via la protection juridique, de faire venir un expert. Il dira si selon lui la climatisation est sous dimensionnée ou pas", nous indique maître Bayle. Fort de cela, recontactez l’artisan et mettez-le en demeure de corriger le problème. Sinon, il faut saisir un conciliateur de justice ou le médiateur visé dans le contrat pour éviter une procédure devant le tribunal judiciaire. "Si vous vous lancez dans une procédure, vous pouvez demander soit le remboursement et la désinstallation de l’appareil ou un échange avec une nouvelle installation", détaille maître Bayle.

Des conseils pour éviter les problèmes. "Si vous faites installer une climatisation, faites appel à un professionnel certifié Qualipac, avec en plus une habilitation Fluides Frigorigènes, préconise Pascal Housset, président de l’Union des Métiers Génie Climatique, Couverture et Plomberie. C’est un gage de sérieux et de qualité". Par ailleurs, faites réaliser un devis aussi précis que possible, on peut demander au professionnel de s’engager sur un objectif de température à atteindre. Vérifiez avant de signer que le professionnel possède bien toutes les assurances, vous êtes en droit de lui demander.

