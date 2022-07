La compagnie aérienne a perdu mes bagages, doit-elle me prêter des affaires ? Le 20H vous répond

Des grèves sont prévues pour le jour de mon départ en vacances. Est-ce que je peux annuler mon billet et me faire rembourser ?

Ça dépend du billet ! Relisez les conditions de vente. "Même en cas de grève, elles s’appliquent, car ce n’est pas un cas de force majeure", nous explique Raphaël Bartlomé de l’association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui a rédigé ce dossier sur les menaces de grèves dans l’aérien. Donc concrètement, si vous avez opté pour un billet non échangeable et non remboursable, il le reste, grèves ou pas : ne prenez pas les devants, car vous risquez de perdre votre billet ! Mais attendez le jour J pour au moins trois raisons.

D’abord, selon l’ampleur des grèves, certaines compagnies assouplissent leur politique commerciale et l’annoncent quelques jours avant. "Nous le faisons très régulièrement", assure-t-on à la SNCF, qui n’a pas encore fait d’annonces pour la grève prévue le 6 juillet prochain. Ensuite, si votre trajet est annulé à cause des grèves, vous bénéficierez automatiquement d’un remboursement ou alors d’un remplacement de votre voyage. Dans le cas d’une compagnie aérienne, nous vous avions détaillé la règle dans cet article.

Enfin, si votre trajet n’est pas annulé mais que vous subissez des perturbations conséquentes, vous pouvez renoncer à votre voyage. "Pour ça, il faut être devant le tableau d’affichage et faire la demande auprès de la compagnie", détaille Anne-Sophie Trcera, directrice juridique à la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports, qui met à disposition ces fiches conseil.

Votre demande doit être exaucée à partir de cinq heures de retard dans l’aérien, vous pouvez avancer ce règlement auprès de la compagnie en question. Pour les trains, c’est cet autre règlement européen qui s’applique : vous pouvez décider de ne pas effectuer votre voyage à partir d’une heure de retard.