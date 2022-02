La consommation repart, les crédits aussi

Dans ce magasin à Faches-Thumesnil (Nord), il est possible de payer en cinq fois, en dix fois, ou en vingt fois même. Facile d’accès et très pratique pour étaler son budget, l’achat à crédit séduit les clients, selon le directeur du magasin. Mais, comment ça marche ? Est-ce réellement intéressant ? Un frigo, payé en 19 fois, va coûter 170 euros. Et le lave-linge revient moins cher. En effet, huit Français sur dix déclarent avoir déjà eu recours aux crédits à la consommation.