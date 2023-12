La mutuelle proposée par mon entreprise est trop chère, puis-je en choisir une autre ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu, une question à propos des mutuelles, dont les tarifs vont flamber en 2024. Garance Pardigon y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Je trouve la mutuelle proposée par mon entreprise beaucoup trop chère. Puis-je en choisir une autre ?

Non, vous êtes obligé de prendre la mutuelle de votre employeur, et pas une autre, à de rares exceptions près, détaillées sur cette page du service public : "Vous êtes salarié en CDD" ou encore "vous êtes apprenti", par exemple. "La seule chose que vous pouvez faire, c’est souscrire une surcomplémentaire, c’est-à-dire d’aller au-delà des garanties négociées par votre entreprise", ajoute la Mutualité Française, qui défend les intérêts des professionnels du secteur. Mais ça, évidemment, ça coûte encore plus cher que la formule de base !

"La complémentaire santé choisie par votre entreprise doit satisfaire au niveau minimal de garanties exigé par la loi", rappelle le ministère de l’Économie.

Que se passe-t-il quand vous partez à la retraite ? Vous pouvez garder la mutuelle de votre ancien employeur, mais attention, "cela vous coûtera deux fois plus cher au moins", vous a-t-on déjà expliqué dans cet article.

En effet, votre entreprise participe au moins à hauteur de 50% du prix des cotisations quand vous êtes actif. C’est cette "part employeur" qui devient à votre charge si vous êtes retraité et que vous gardez la complémentaire.

