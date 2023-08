La Poste a perdu la lettre qui contenait mes 2000 euros de chèques-vacances : le 13H à vos côtés

Si vos titres ne sont pas retrouvés et n’ont pas été utilisés, on vous les renverra à la fin de leur période de validité, je vous rappelle que les chèques vacances sont valables deux ans. Donc ça peut être assez long...

Et du côté de la Poste, n’y a-t-il rien à faire ? Si, on va voir ça, mais on peut quand même s’étonner que les chèques-vacances de Christian aient été envoyés par lettre suivie et non par lettre recommandée, il y en avait pour 2000 euros. C’est d’ailleurs ce que la Poste a répondu à Christian.

Que va-t-il se passer ? La Poste va indemniser l’expéditeur (en l’occurrence le service "chèques-vacances" de la Fonction Publique) pour la perte de cette lettre suivie (trois fois le montant, donc environ 5 euros), mais Christian, lui, à la veille de son départ en vacances, se retrouve sans ses 2000 euros de chèques-vacances. Il va falloir qu’il puise dans son compte bancaire

Il a contacté le Médiateur et le service clients de la Poste, mais s’il veut une indemnisation de son préjudice, il faudra sans doute plutôt se tourner vers l’expéditeur, qui n’a peut-être pas pris toutes les précautions pour sécuriser l’envoi.