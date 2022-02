La SNCF détient la palme des conditions générales de vente les plus longues

Trop longues, trop complexes, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout lorsqu'il s'agit de site marchand qui implique des garanties. Par exemple, lire les conditions générales de vente sur Leboncoin.fr vous prendra une heure et 21 minutes. Pour la plateforme Cdiscount, ce sera deux heures et huit minutes. Le record est détenu de très loin par la SNCF, six heures et 52 minutes. Il y aurait presque de quoi en rire.