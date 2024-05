La taille du plot anti-stationnement que j'ai heurté est-elle réglementaire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un automobiliste des Pyrénées-Atlantiques, qui a endommagé sa voiture sur un potelet anti-stationnement, dont il juge la taille non réglementaire. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai heurté un potelet anti-stationnement, quelles sont les règles ?

Plots, bornes, potelets anti-stationnement, pas toujours facile de bien voir ces objets quand on est au volant. C’est ce qui est arrivé à Eric, de Palau-del-Vidre, dans les Pyrénées-Orientales. Il a voulu serrer à droite pour laisser passer un véhicule qui arrivait en face, mais il a heurté un plot. Bilan : 700 euros de réparations.

Eric considère que ce plot n’avait pas la taille règlementaire. Dans le domaine, il y a un texte important, c’est l’arrêté du 18 septembre 2012, il fixe des dimensions obligatoires pour ce qu’on appelle les potelets anti-stationnement. Et en effet, la hauteur minimale doit être de 50 cm. Eric a eu un bon réflexe, il a mesuré le potelet et il ne fait que 33 cm.

Peut-il mettre en cause la commune alors ? "Si le potelet a été posé avant 2012, avant ce fameux arrêté, il n’a pas à respecter cette fameuse règle des 50 cm", nous explique Philippe Blot, président de la société Le Potelet. "En revanche, si le potelet a été posé après 2012 et qu’il ne respecte pas la hauteur règlementaire, il est illégal et donc oui, il est possible de mettre en jeu la responsabilité de la commune", poursuit Philippe Blot.

Mais comment savoir quand a été posé un potelet ? "C’est très compliqué de vérifier cette information", répond Philippe Blot. "Même les communes n’ont pas forcément de traces, surtout pour les potelets les plus anciens". Il n’y a que si les travaux viennent de se dérouler et qu’un potelet pas aux normes a été posé que vous avez une chance de contester.

"De surcroît", ajoute maître Michel Benezra, avocat spécialiste en droit routier et droit des dommages corporels, "il va être difficile de se prévaloir d’une situation interdite, à savoir le chevauchement du trottoir par le conducteur". La solution réside donc plus dans le recours à l’assurance.

Si vous êtes assuré tous risques, les dégâts seront pris en charge moyennant une franchise. Si vous êtes assuré "au tiers", vous n’aurez malheureusement droit à rien. Peut-être que bientôt, ce genre de mésaventures ne se produiront plus puisque de plus en plus les communes installent des potelets à mémoire de forme, très rigides mais qui n’endommagent pas les véhicules.

