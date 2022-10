La taxe sur les ordures ménagères doit-elle baisser en cas de grève répétée des éboueurs ? Le 20H vous répond

Pour autant, le montant des impôts doit être proportionnel au coût du service, en l’occurrence la collecte et le traitement des ordures ménagères. Le Conseil d’État l’a rappelé en avril 2022, dans cet avis. Attention, ce n’est pas la même chose si vous payez une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, et pas une taxe : "Elle est calculée en fonction de l’importante du service rendu, volume des ordres et déchets enlevés notamment", définit le ministère de l’Intérieur.