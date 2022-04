La vie à l’euro près : paroles de Français

Aux portes de nos villes, les centres commerciaux, toujours plus nombreux, toujours plus grands. Et pour beaucoup de Français, toujours plus chers. Nous sommes à Saint-Quentin dans l'Aisne. Pour parler pouvoir d'achat, nous poussons la porte d'une de ces boutiques populaires qui propose de tout à bas coût. Ce matin, Florence et sa mère Annette ont un objectif : faire de bonnes affaires. Ici, la majorité des articles ne dépasse pas 2 ou 3 €. Mais ce n'est pas pour autant que Florence achète sans réfléchir. Son obsession : trouver le meilleur prix. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Léonie. La maman espère trouver de quoi combler sa fille pour ses onze ans.