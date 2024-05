"Le 13H à vos côtés" : les subtilités à connaître sur le paiement fractionné

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, tout ce qu'il faut savoir sur le paiement fractionné. Thierry Coiffier délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Réserver ses vacances, acheter un lave-vaisselle ou même un billet de train, le paiement fractionné est partout. C’est assez simple d’utilisation et la plupart du temps, on va le voir, c’est sans frais. Cela permet d’étaler le paiement d’une somme, il n’y a pas vraiment de raison de ne pas se laisser tenter.

Quelques précisions tout de même. Si la durée de remboursement est inférieure à 90 jours, la loi considère que le paiement fractionné est une facilité de paiement et non pas un crédit à la consommation. Donc là, en effet, c’est gratuit. Cela concerne donc généralement des paiements en trois ou quatre fois. En revanche, pour une durée de remboursement supérieure à 90 jours, donc généralement pour des paiements de plus de quatre mensualités, les règles sont celles du crédit. Par conséquent, vous allez payer des intérêts, ce n’est pas gratuit.

Dans ce cas, une fiche d’information précontractuelle doit vous être remise. Y figure notamment le coût total du crédit et parfois, il peut être assez élevé.

Par ailleurs, des associations de consommateurs mettent en garde contre le risque de surendettement. Ces paiements sans frais, faciles d’utilisation, peuvent faire oublier qu’on achète réellement un lave-linge ou une télévision et qu’il va falloir payer.

Et c’est là où ça peut devenir très compliqué, parce qu’en cas d’incident de paiement, l’addition peut être salée. Frais de relance, de recouvrement, pénalité qui peut aller jusqu’à 15%, ça va très vite. Il faut être vigilant et bien faire ses comptes.

Il va y avoir du changement dans le domaine. Une directive européenne a été adoptée en octobre dernier. La France a 3 ans pour la transposer et la rendre applicable. La nouveauté, c’est que les paiements fractionnés seront mieux encadrés, les banques vont devoir vérifier notamment la solvabilité du consommateur avant de l’accorder.

