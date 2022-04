Le chèque énergie arrive dans les boîtes aux lettres

Dans le contexte actuel, il est le bienvenu. "Avec la précarité des gens surtout sur Roubaix et la situation qu'on vit en ce moment et l'inflation, les gens sont très ravis de me voir ce matin leur déposer le chèque énergie dans leurs boîtes aux lettres", explique Gérard Coene. La somme est calculée en fonction du nombre de personnes dans le foyer et des revenus.