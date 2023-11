Le chien de mon voisin est agressif, que faire ? Le 13H à vos côtés

Nathalie, de Dirinon, dans le Finistère, explique que le chien de voisin est agressif : "Il nous attaque à chaque fois que nous nous promenons dans le quartier", assure-t-elle. Que peut-elle faire ?

Rappelons d’abord une première règle qui s’applique à tous les propriétaires d’animaux. Elle est édictée par l’article 1243 du Code Civil : "Le propriétaire d’un animal est responsable du dommage que l’animal a causé". Cela veut dire qu’un propriétaire doit donc prendre toutes les précautions pour que son animal ne crée pas de problèmes.

Si le chien n’est pas attaché, qu’il n’y a pas de clôture autour de la maison, on ne peut pas dire que le propriétaire mette tout en œuvre pour éviter les problèmes. À propos de la clôture, ce n’est pas une obligation légale, mais on le voit, le propriétaire risque de gros problèmes si son chien a tendance à sauter sur les passants et à se montrer agressif. Voilà pour le cadre général.

Ensuite, il y a des obligations supplémentaires suivant la race du chien. Depuis la loi du 6 janvier 1999, certains chiens sont considérés comme pouvant être dangereux. Il y a deux catégories :

- Catégorie 1 : les chiens dits d’attaque, comme les Pitbulls.

- Catégorie 2 : les chiens dits de garde et de défense, style Rottweiler.