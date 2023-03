Le crédit d'impôt de garde d'enfant va-t-il augmenter avec l'inflation ? Le 20H vous répond

J'ai droit à un crédit d'impôt pour la garde de mes enfants. Celui-ci va-t-il augmenter cette année, compte tenu de l'inflation ?

Oui, si votre enfant à moins de six ans et que vous le faites garder à l’extérieur de votre domicile, c’est-à-dire dans une crèche ou chez une assistante maternelle, vous pouvez toucher jusqu’à 600 euros en plus pour le faire garder. C’est prévu par le projet de loi de finances pour 2023, que nous avons déjà décrypté sur cette page. En effet, les frais de garde d’enfant donnent droit à un crédit d’impôt équivalent à 50% du montant des dépenses, comme le rappelle le site du service public. "Le plafond a été augmenté, il passe de 1.150 euros à 1.750 euros par enfant", nous confirme-t-on au Trésor public.

Attention en revanche, pour les enfants de moins de six ans, vous devez toujours avancer ces dépenses et vous recevez le crédit d’impôt dans un deuxième temps, 60% en janvier, le reste à l’été, en fonction de vos dépenses réelles, comme le rappelle le site des impôts.