Le logement social que je loue est mal isolé, que faire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'un habitant du Val-d'Oise dont le logement social est très mal isolé. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Le logement social dont Guy est locataire, à Deuil-la-Barre dans le Val-d'Oise, est mal isolé. Que peut-il faire ?

Quand on est locataire, on ne peut pas réaliser de gros travaux de transformation du logement ou de ses équipements sans l’accord écrit du propriétaire. Or, la rénovation énergétique nécessite ce type de travaux lourds. "Dans les faits, les bailleurs sociaux n’accordent que très rarement des autorisations pour faire ce genre de travaux, ils préfèrent mener des rénovations globales", nous précise Guillaume Aichelmann, chargé de mission Logement social à la CLCV.

Dans le parc privé, les propriétaires sont plus enclins à accepter ce type de requête. Les travaux seront à la charge du locataire.

Après avoir reçu la demande du locataire, le propriétaire a deux mois pour répondre. L’absence de réponse dans ce délai vaut accord.

Alors que faire si je suis locataire d’un logement social mal isolé ? D’abord, on peut demander le diagnostic énergétique de son logement à son bailleur, ce dernier est dans l’obligation de vous le transmettre. Et s’il apparaît que le logement est classé G+ ( il s’agit d’une passoire thermique), vous pouvez mettre en demeure le bailleur d’exécuter des travaux. Parce que je vous rappelle que les logements classés G+ sont désormais interdits à la location. Attention pour les logements classés G, ce sera 2025, 2028 pour les F et 2034 pour les logements classés E.

En dehors de ce calendrier, il y a d’autres solutions pour sensibiliser le bailleur. "Il est possible de créer un groupement de locataires", nous dit Guillaume Aichelmann. "C’est très simple et ça permet de faire valoir ses droits auprès du bailleur social".

En effet, cela permet d’assister à l’assemblée générale, d’avoir un droit de regard sur les décisions importantes concernant la résidence. C’est donc un excellent moyen de mettre en avant le besoin d’une rénovation énergétique.

On peut aussi se rapprocher d’une association de défense de locataires, style CLCV, CNL ou CGL, il en existe une dizaine.

Dans le logement social, environ 9,5% des logements sont classés F ou G, c’est deux fois moins que dans le parc privé.

