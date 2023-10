Le nouveau permis de conduire au format carte de crédit doit-il être renouvelé ? Le 20H vous répond

Le nouveau permis de conduire, format carte de crédit, est-ce qu’il devra être renouvelé ou c’est pour la vie ?

C’est sa principale différence avec le bon vieux permis cartonné ! Le nouveau titre plastifié a une durée de validité, inscrite au dos. "Un titre de conduite au format carte de crédit délivré depuis 2013 est valable 15 ans. Les premiers renouvellements interviendront en 2028", peut-on lire sur le site du service public. C’est assez paradoxal : le permis plastifié est plus solide et pourtant il faudra bel et bien le renouveler, à la différence du format carton.

"Le renouvellement consistera en une simple démarche administrative, il n’y aura ni examen de conduite, ni contrôle médical à passer", assure-t-on au ministère de la Transition écologique.