Le plafond du livret d'épargne populaire relevé de 7700 à 10.000 euros

"Aujourd'hui, la moitié de ceux qui ont un Livret d'épargne populaire sont déjà au plafond et aimeraient bien mettre un petit peu plus d'argent de côté avec ce taux exceptionnel de 6% et la garantie de leur épargne", a justifié le ministre. "Nous essaierons de mettre ça en place d'ici le 1er octobre pour que tous ceux qui veulent protéger leur épargne contre l'inflation puissent le faire", a-t-il ajouté.

Actuellement de 6,1%, le taux, lui, reste quasiment stable. "Il aurait dû baisser si on appliquait mathématiquement la formule. Nous avons décidé de le fixer à 6% et c'est une vraie fierté parce que c'est un grand succès", a soutenu le ministre, avant d'inviter tous ceux qui le peuvent à en ouvrir un. 10 millions de Français possèdent aujourd'hui un LEP, quand 8 millions de plus y sont éligibles. Destiné aux ménages modestes, il est soumis à un plafond de revenus et les intérêts qu'il génère ne sont pas imposés.