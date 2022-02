Le prix des courses : de grandes disparités régionales

Lessive, beurre, pâte à tartiner... d'une région à l'autre, c'est parfois le grand écart pour votre porte-monnaie. Nous avons tenté l'expérience. Ce vendredi matin, nous avons fait nos courses à Paris et à Nantes, dans une même enseigne pour un même panier, avec treize produits de la vie courante. Et lorsque l'on passe en caisse, on constate une différence de 1,61 euro entre les deux villes. Par exemple, sur un panier de 366 euros, il peut y avoir jusqu'à 60 euros d'écart d'une région à l'autre lors du passage en caisse pour les mêmes produits achetés.