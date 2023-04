Mon vélo a été volé alors qu'il était chez le réparateur, qui va m'indemniser ? Le 13H à vos côtés

Si vous avez conservé la facture d’achat, c’est facile. "Si vous n’avez plus la facture, ce n’est pas grave, la preuve peut se faire par tout moyen", ajoute Raphaël Bartlomé. En ce qui concerne Frédéric, cela peut être une photo de son vélo, des témoignages (sauf de sa famille, etc). On pourra en déduire le modèle et donc le prix à neuf. On appliquera ensuite le coefficient de vétusté.

S’il y a un désaccord avec le professionnel sur l’estimation, il faut d’abord essayer de se mettre d’accord à l’amiable. Ensuite, on peut saisir un conciliateur puis le tribunal de proximité, c’est gratuit on le rappelle, et la saisine est simplifiée. C’est le juge qui fixera le prix de l’objet.