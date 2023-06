Le Smic va-t-il être revalorisé au 1ᵉʳ juillet en raison de l'inflation ? Le 20H vous répond

Le Smic va-t-il être revalorisé au premier juillet, en raison de l'inflation ?

Non, cette fois-ci, la revalorisation concerne le point d’indice des agents publics, comme le précise le cabinet de Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : "1,5% d’augmentation générale du point d’indice dès juillet 2023". La dernière revalorisation remonte au 1ᵉʳ juillet 2022, comme le rappelle le portail de la Fonction publique : "Le point d’indice sert à calculer le traitement brut des fonctionnaires, magistrats, militaires et de certains agents contractuels".