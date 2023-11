Le spot que mon voisin a installé sur sa maison éclaire aussi la mienne... Le 13H à vos côtés

Comment agir alors ? C’est le maire qui est compétent pour faire respecter ces dispositions. Donc il faut aller dans un premier temps à la mairie en s’appuyant sur le Code de l’Environnement. Second moyen d’action : le trouble anormal de voisinage. De même que le bruit, la lumière peut très bien constituer un trouble anormal de voisinage. Le trouble doit être répété et régulier (cela veut dire que l’éclairage doit être allumé fréquemment), que l’éclairage donne directement sur votre façade et que cela vous cause un préjudice.

Comment on prouve tout ça ? Il faut produire un certificat médical si vous faites des insomnies ou si cela engendre des problèmes de santé. Sachez que de nombreuses études scientifiques prouvent la nocivité pour l’organisme de la pollution lumineuse sur le long terme. Concernant la preuve de la nuisance en elle-même, vous pouvez faire prendre des photos ou faire venir, à vos frais, un commissaire de justice. Si vous mettez en avant les dispositions du Code de l’Environnement, vous pouvez faire appel à la police municipale.

Fort de tout cela, vous pouvez faire appel à un conciliateur de justice, tout ça pour éviter d’aller devant le tribunal de proximité. Souvent la solution est simple, il suffit de réorienter le spot ou le projecteur, ce serait dommage d’aller en justice pour obtenir cela.