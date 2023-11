Le toit de ma nouvelle maison fuit, puis-je attaquer le vendeur ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante d'Auxerre à propos de la maison achetée il y a un an par sa fille : la toiture est à refaire. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Laurence, d'Auxerre (Yonne), explique que sa fille a acheté une maison il y a un an. Après emménagement, elle a subi des infiltrations venant de la toiture et s'est rendu compte que celle-ci était à refaire. Peut-elle agir contre le vendeur ?

Quand un problème important survient peu de temps après l’achat d’un logement, on pense d’emblée à la garantie des vices cachés, article 1641 du Code Civil. Pour qu’elle s’applique, il y a trois conditions : le défaut était non apparent, il existait déjà au moment de l’achat et il rend le logement impropre à l’habitation ou en réduit fortement l’usage. Le problème, c’est qu’à l’heure actuelle, une clause de non-garantie des vices cachés est très souvent insérée dans les actes de vente. C’est tout à fait légal, elle sert à protéger un vendeur qui n’est pas un professionnel de l’immobilier.

Mais attention, cette clause ne prive pas l’acquéreur de tout recours. Elle ne s’appliquera pas si le vendeur est de mauvaise foi, s’il a sciemment caché un problème dont il avait conscience. Comment fait-on pour prouver ça ? Ce n’est pas facile. Mais dans le cas d’infiltrations d’eau dans une toiture, que le vendeur occupait ou non le logement, il est quand même très difficile d’ignorer que de l’eau pénétrait dans le logement, cela laisse des traces que le vendeur a forcément dû voir. Il est également possible de recueillir des témoignages de voisin qui pourraient avoir été informés du problème.

Faut-il vérifier la toiture avant d’acheter une maison ? C’est sûr que c’est mieux de le faire, mais la Cour de Cassation a rendu un arrêt important le 15 mars 2018. "L'acheteur profane n'est nullement tenu d'accéder à des parties comme la toiture ou la charpente dans le cadre d'une acquisition immobilière". Donc ça ne peut pas lui être reproché de ne pas être monté sur le toit pour en vérifier l’état.

Pour mettre en jeu la responsabilité du vendeur, il faut déjà le mettre en demeure par lettre recommandée. Si le litige persiste, il faut prendre un avocat, faire une demande d’expertise judiciaire en référé puis engager une procédure devant le tribunal judiciaire. Si on arrive à prouver la mauvaise foi du vendeur, on peut soit faire annuler vente, soit demander une réduction du prix en fonction du montant des travaux.

