Le voleur de ma CB a pu payer sans contact alors que j'avais fait opposition, est-ce normal ? Le 13H à vos côtés

Françoise, d’Authume, dans le Jura, s’est fait voler sa carte bancaire. Elle a fait opposition, mais des paiements sans contact ont tout de même été faits. Est-ce normal ?

Même après opposition, les paiements sans contact ne sont pas bloqués, c’est ce que nous avons découvert en tentant de répondre à Françoise, on y reviendra. Mais d’abord, comment réagir quand on se fait voler sa carte bancaire ? En premier lieu, il faut faire opposition le plus rapidement possible. Soit via le numéro fourni par votre banque, à retrouver en ligne ou sur votre appli bancaire. Soit via le service interbancaire d’opposition. Voici le numéro : 0 892 705 705. Cette procédure déclenche le blocage immédiat de votre carte bancaire.

Mais Françoise nous indique que malgré l’opposition, des dépenses ont quand même été faites par les voleurs.

Il y a deux options :

- Soit les voleurs ont été particulièrement rapides et ont réalisé des dépenses avant même que vous fassiez opposition.

- Soit, et c’est plus surprenant, sachez que lorsque vous faites opposition, les paiements sans contact ne sont pas bloqués.

Cela nous a été confirmé par la Banque de France.