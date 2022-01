Les arnaques aux formations explosent

En se faisant passer pour des conseillers, ces organismes récupèrent vos mots de passe et se connectent à votre place sur la plateforme. Ils vous inscrivent à des fausses formations et récupèrent l'argent censé les financer. Pour lutter contre ces pratiques de plus en plus répandues, la députée Larem Catherine Fabre va déposer un texte pour interdire tous les démarchages : appels, sms ou mail. "Le but, c'est vraiment d'empêcher la fraude de se faire, en préventif si vous voulez. Et si vous en recevez, vous pourrez le signaler et se sera puni et sanctionné", explique-t-elle.