Les billets ne sont pas sortis du distributeur mais mon compte a été débité : le 13H à vos côtés

Voici donc la marche à suivre : avec ou sans ticket, présentez-vous immédiatement à l’agence propriétaire si elle est ouverte ou alors dès sa réouverture. En principe, vous serez "assez vite" remboursé. "Assez vite" parce que la banque doit effectuer des vérifications. Par exemple, pour des raisons de gestion ou de sécurité, elle ne peut pas procéder immédiatement au relevé des enregistrements du distributeur. Donc il peut y avoir un petit délai, mais celui-ci doit être raisonnable.

Le problème quand on a retiré une grosse somme comme Coralie, c’est que cela peut vous mettre en difficulté. Si les choses tardent trop ou si la banque refuse tout simplement de vous rembourser, vous pouvez lui adresser une lettre recommandée, puis saisir le médiateur. Et si vraiment le désaccord persiste, faites une procédure devant le tribunal grâce à votre protection juridique. Vous pourrez demander, en plus du remboursement de la somme, la réparation de votre préjudice, si vous avez été à découvert par exemple et que vous avait payé des agios.

Pour finir, voici d’autres conseils :

- Si vous retirez une somme conséquente, mieux vaut demander un ticket. En cas de problème, ça peut servir.

- Vérifiez que vos billets n’ont pas été capturés, avalés parce que vous avez trop tardé à les prendre. Vous avez en général une trentaine de secondes. En tout cas, soyez rassuré, vous ne serez pas débités.