Les bonnes nouvelles du 1er août

L’épargne est plus attractive. Le taux du Livret A passe de 1 à 2%, soit son niveau le plus élevé depuis dix ans. Ce couple d’infirmiers compte bien en profiter. "Ça va nous permettre de mettre plus d’argent de côté. Puis, pour les projets, ça va être beaucoup plus sympa", explique l’un. "Faire plus de restaurants, plus de sorties avec les amis, épargner pour les vacances, faire des travaux dans la maison", ajoute l’autre. La plupart des passants que nous croisons ne sautent pas de joie pour autant. La nouvelle est surtout un soulagement en ces temps d’inflation.