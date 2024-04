Les cafards envahissent mon immeuble mais un habitant refuse la désinsectisation, comment agir ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Metz à propos des cafards qui prolifèrent dans sa copropriété et d'un voisin récalcitrant à la désinsectisation. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Il y a des cafards dans ma copropriété et un habitant refuse la désinsectisation. Que faire ?

Rappelons d’abord que les cafards sont des insectes rampants qui prolifèrent grâce à l’eau (quand il y a de l’humidité par exemple), à la chaleur (ils adorent les canalisations) et aux aliments (les restes, les miettes, etc). Donc, dans une copropriété, quand on veut se débarrasser d’eux, il faut une opération globale, sinon cela ne fonctionne pas. Une parenthèse : au niveau du coût, quand il y a des cafards dans les parties communes, dans plusieurs appartements, l’opération de désinsectisation est à la charge de la copropriété, cela fait partie de l’entretien courant de l’immeuble.

Le problème dans le cas de Vita, de Metz, en Moselle, c’est que l’un des habitants ne joue pas le jeu, il refuse la désinsectisation de son logement. Comment faire ? C’est compliqué parce qu’on sait que le respect de la propriété privée est un principe fondamental de notre droit. On ne pénètre pas comme ça dans le logement de quelqu’un sans son autorisation. Et en l’occurrence assure Vita, l’hygiène dans le fameux appartement laisse à désirer, il y a une odeur pestilentielle qui s’en dégage, les locataires possèdent de nombreux chats, etc. C’est sûr que les cafards doivent apprécier...

Comment agir ? C’est compliqué. Il faut évidemment contacter le syndic de copropriété. Mais après des mises en demeure, seule la justice peut lui permettre d’accéder à une partie privative pour mener à bien la désinsectisation. Mais clairement, c’est la commune qui a un rôle à jouer, via son service d’hygiène. Celui-ci peut agir pour faire respecter le règlement sanitaire départemental, j’ai consulté celui de Moselle, c’est très clair : "Tout occupant d’un logement ne doit entreposer ni détritus, déjections ou objets pouvant attirer et faire proliférer insectes, vermines et rongeurs". On ne fait quand même pas tout ce qu’on veut chez soi quand on est en copropriété.

Comment la situation peut-elle évoluer ? Dans ce genre de cas, il faut une action conjuguée de plusieurs services, parce qu’il y a souvent des situations humaines délicates qui se cachent derrière ce manque d’hygiène. Donc les services sociaux, les services d’hygiène, le syndic évidemment, le propriétaire du logement doivent agir ensemble pour résoudre le problème, qui a malheureusement des conséquences sur toute une copropriété.

