Les dons en nature à une association donnent-ils droit à une réduction d'impôt ? Le 20H vous répond

Cependant, en pratique, c’est souvent plus compliqué à mettre en place : "Il faut évaluer le prix des objets et meubles donnés et l’association doit aussi produire un reçu fiscal", nous explique Nathalie Aflalo, avocate en droit fiscal, qui accompagne les contribuables en cas de contrôle. "Attention à bien conserver ce reçu fiscal au moins trois ans, en plus de l’année en cours. Soit quatre ans au total", poursuit-elle.

L’association Emmaüs France confirme ne pas produire de reçu fiscal pour les dons en nature. De fait, ils ne peuvent pas vous donner droit à une réduction d’impôt : "Nous refusons de produire ce reçu d’abord pour une raison philosophique, car le don doit rester désintéressé. Et deuxièmement, cela ouvrirait la porte à la fraude fiscale : comment évaluer le prix d’une commode léguée par un particulier ?".

Vérifiez donc bien auprès de l’association concernée comment elle fonctionne !