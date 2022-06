Les Français délaissent le cash

Le marché reste tout de même l'un des endroits où le paiement en liquide résiste le mieux. C'est encore un achat sur deux. "J'aime assez payer en liquide ici", "nous, on ne prend pas trop la CB", précise client et marchand. À savoir qu'une terminale de paiement sans contact coûte plusieurs dizaines d'euros par mois, en plus d'une commission. Les distributeurs de billets, eux, sont de moins en moins utilisés. En moyenne, les Français font 1,5 retrait par mois. Un chiffre en baisse chaque année.