Les paiements chez les buralistes font un tabac

On pourrait croire qu'on entre dans un centre des finances publiques, mais non, c'est un bureau de tabac. C'est également un restaurant qui vend des cartes postales et des journaux. Ici, on peut payer de plus en plus de choses. "Je viens chercher mes cigarettes ici, je viens également chercher mes timbres, je viens aussi payer mes impôts parce que j'ai des contraventions", témoigne une cliente.