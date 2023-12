Les panneaux occultants de mon jardin ont changé de couleur, que puis-je exiger du vendeur ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante d'Indre-et-Loire qui rencontre un problème avec les panneaux occultants récemment installés dans son jardin. Thierry Coiffier délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

J’ai commandé des grilles avec occultants verts pour mon jardin. Après quatre mois, ils ont viré au gris-bleu. Le vendeur ne veut pas prendre en charge le démontage de ces occultants. Que faire ?

Marie-Claude, qui habite Cléré-les-Pins, en Indre-et-Loire, a commandé via un site internet des grilles avec occultants de couleur verte. Malheureusement, au bout quelques mois, quatre panneaux changent de couleur, ils virent au gris bleu. Cela pose clairement un problème esthétique. Le problème, c’est que Marie-Claude a déboursé 1500 euros pour faire monter ces panneaux par un poseur indépendant. Le vendeur en ligne est d’accord pour lui changer les panneaux, mais ne veut pas prendre en charge les frais de démontage des anciens panneaux et le montage des nouveaux.

Alors, quelles sont les règles ? "Dans un cas comme ça, c’est clairement la garantie des vices cachés qui va s’appliquer", nous explique maître Juliette Bayle, avocate au barreau de Paris, experte en droit immobilier et de la construction. "L’acheteur peut décider soit de rendre la chose et de se faire rembourser, soit de demander une réduction du prix. Mais en plus, il peut exiger le remboursement des frais engagés (en l’occurrence des frais de montage/démontage) en application du principe de réparation intégrale du préjudice", poursuit-elle.

"Attention, il faut bien vérifier la marchandise avant de la faire poser. Car si le défaut était apparent et que l’on a quand même installé le produit, il sera difficile de se faire rembourser les frais de montage/démontage", prévient maître Juliette Bayle.

Comment faire valoir ses droits ? La première chose à faire, c’est de mettre en demeure le vendeur par lettre recommandée.

On peut aussi saisir le Médiateur de la Consommation visé dans le contrat de vente. Ensuite, on peut aussi prendre un avocat. "Celui-ci peut tenter une négociation avec l’avocat de la partie adverse. C’est souvent très efficace et cela peut éviter de lancer une procédure dont le coût peut être disproportionnée par rapport au montant du litige", explique maître Juliette Bayle.

