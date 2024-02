Les prix de l'électricité et du gaz augmentent, le faux démarchage aussi : comment se protéger

Depuis un an, une loi interdit, en principe, le démarchage téléphonique abusif. Mais la hausse récente des tarifs de l’énergie donne des ailes aux fournisseurs les moins scrupuleux. Quelles solutions existent pour s’en prémunir ?

"C’est agaçant, ça arrive quasiment tous les jours… Je décroche parce que je crois que ça pourrait être un de mes clients mais pas du tout, c’est encore du démarchage." Comme tant d’autres, Mathis n’en peut plus. En parallèle de la hausse des tarifs de l’électricité et de celle, à venir, des prix du gaz, les appels téléphoniques intempestifs de fournisseurs promettant d’alléchantes nouvelles offres se multiplient. "S’ils vous font miroiter des économies trop importantes, supérieures de 10 ou 15% à ce que vous payez chaque mois, attention, c’est probablement un mensonge", avertit, au micro du 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article, Frédérique Feriaud, directrice générale du Médiateur national de l’énergie. Quels réflexes adopter face à ces démarchages abusifs, pourtant censés être circonscrits par une loi depuis mars 2023 ? Passage en revue.

Ne rien signer dans la précipitation

Si une offre vous semble crédible, demandez tout de suite des informations écrites sur son prix, mais surtout son évolution. En effet, certains abonnements peuvent varier au fil des mois. "Le Médiateur de l’énergie a mis en ligne un comparateur d’offres d'électricité et de gaz, complètement indépendant des fournisseurs, qui permet de faire des simulations pour trouver l’offre la mieux adaptée à ses besoins", indique encore Frédérique Feriaud. Un simulateur tenant justement compte de l’évolution des prix. Et si vous avez succombé un peu vite au discours de ces as de la rhétorique, pas de panique : vous disposez, dans tous les cas, d'un délai légal de quatorze jours pour vous rétracter.

Inscrire son numéro sur la plateforme publique Bloctel

C’est la première des protections pour restreindre les coups de fil indésirables. Un dispositif gratuit, existant depuis 2016 et renforcé par les pouvoir publics en mars 2023. Concrètement, il s’agit d’une liste officielle contre le démarchage téléphonique, sur laquelle vous pouvez inscrire un ou plusieurs de vos numéros, fixe et/ou mobile. Ce qui interdit, pendant trois ans renouvelables, "le démarchage par téléphone d’un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes", ainsi que "la vente ou la location de fichiers contenant les coordonnées de consommateurs inscrits", explique la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil).

Alerter les autorités sur un démarchage abusif

"Toutes les anomalies ne peuvent pas être détectées, en particulier les plus mineures et récurrentes. Vous êtes, en tant que consommateur, l’acteur le mieux placé pour les repérer et faire valoir vos droits", souligne le gouvernement sur son site officiel. En cas de démarchage abusif, vous pouvez ainsi recourir à une autre plateforme publique, complémentaire de Bloctel : SignalConso. Celle-ci vous permettra de solliciter, via un signalement en ligne, les agents de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), qui contacteront ensuite l’entreprise concernée.

Les autres outils pour limiter ces appels intempestifs

Malgré ces dispositifs, "le démarchage téléphonique reste un fléau pour 9 Français sur 10", pointait, fin décembre 2023, UFC-Que Choisir. En cause : l’annuaire universel, un répertoire tenu par les opérateurs téléphoniques, où votre numéro figure par défaut, ce qui le rend accessible aux démarcheurs. En conséquence de quoi, l’association de consommateurs a lancé sa propre plateforme en ligne, "Respecte mes datas", qui adresse automatiquement une demande de retirer vos données aux opérateurs téléphoniques, ce qu’ils seront obligés de faire dans un délai d’un mois. Enfin, plusieurs applications gratuites permettent très simplement d’identifier et de bloquer les démarcheurs. TF1info vous les a listées et présentées dans cet article.