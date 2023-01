Les complémentaires sont-elles incluses dans la retraite minimale de 1200 euros ? Le 20H vous répond

Les complémentaires sont-elles incluses dans la retraite minimale de 1200 euros annoncée par le gouvernement dans sa réforme ?

Oui, on parle bien d’une pension globale, retraite de base PLUS complémentaires, a confirmé le ministre du Travail Olivier Dussopt lors de cette conférence de presse dédiée à la réforme. Et attention, quand le gouvernement parle de 1.200 euros par mois, c’est un montant brut. Vous n’échapperez pas aux prélèvements obligatoires, comme la contribution sociale généralisée (CSG).

Votre taux de CSG dépend de votre revenu fiscal de référence, comme le rappelle le site réglementaire de la retraite du régime général.