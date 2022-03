"Je touche 600 euros par mois" : paroles de retraités aux fins de mois difficiles

Avec une inflation supérieure à 3% et la hausse des prix de l'énergie, certains retraités doivent parfois se restreindre sur le chauffage. Et ce, alors que le thermomètre affiche 5 °C, ce jeudi matin. "Le gaz, il faut faire attention de le mettre moins haut, faire attention à la lumière. Je suis obligée", poursuit une retraitée. "Ça devient dur. Je ne peux plus chauffer, moi. Heureusement que je brûle un peu de bois", abonde un autre. Et un autre de compléter : "Les achats coup-de-cœur, pour nous, c'est fini".

Alors, au supermarché, beaucoup traquent les promotions et doivent se contenter du minimum. "Les pâtes, les farines et tout ce qui est produit à base de blé… Ça a pris un sacré coup", détaille le client d'un supermarché. "On fait attention à la viande aussi", enchaine un autre. Une autre senior nous explique avoir "une retraite de 500 euros et la pension de réversion de [son] mari de 400 euros. J'ai 900 euros pour vivre".