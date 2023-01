Les simulateurs de calcul des retraites sont-ils déjà à jour ? Le 20H vous répond

Est-il possible de connaître le montant de ma future pension, après réforme ?

Non, pas encore... "Vous risquez d'être induit en erreur si vous utilisez les simulateurs de retraites habituels sur votre espace Info Retraite ou autre", avertit l’Assurance retraite. En effet, ces simulateurs n’ont pas encore été mis à jour, ils se basent sur les règles actuelles... avant réforme donc. Pour autant, la plupart des informations disponibles sur votre espace personnel sont toujours valables : "le nombre de trimestres que vous avez déjà validés, et plus globalement, votre relevé de carrière".

Retenez que ce qui est acquis est acquis. Quid de l’âge auquel vous pourrez partir au plus tôt à la retraite, et à taux plein s’il vous plaît ? Vous avez déjà deux simulateurs officiels et gratuits à disposition. "J'insiste sur officiels et gratuits, parce que c'est un peu la course à l'échalote depuis hier sur internet, attention aux faux sites et aux fausses promesses", nous alerte l’Assurance retraite.