Les tarifs de stationnement des camping-cars sont-ils encadrés ? Le 20H vous répond

Les tarifs de stationnement des camping-cars sont-ils encadrés ?

Non, chaque ville fixe librement ses tarifs. "De la même façon, la commune choisit ou pas d’accueillir les camping-cars sur une aire municipale, équipée d’un accès à l’eau ou à l’électricité", explique Patrick Lablanche, président de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-cars. En moyenne, il faut compter une dizaine d’euros par nuit sur une aire communale. "C’est quatre fois moins cher qu’une nuit en camping, mais c’est aussi moins confortable, puisqu’il n’y a généralement pas de sanitaire ou encore de piscine !", poursuit-il.

Est-il possible de dormir dans son camping-car si vous êtes stationné sur la voie publique ? "Ce sont les règles du code de la route qui s’appliquent", peut-on lire sur le site du service public. En d’autres termes, rien ne vous empêche de dormir dans votre véhicule… À condition de payer votre stationnement. Et surtout de ne pas sortir chaises, auvent et antenne parabolique. Sinon, cela revient à occuper illégalement l’espace public.