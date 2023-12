VIDÉO - Lésé par son fournisseur d'énergie, ce client obtient gain de cause et voit sa facture divisée par dix

100.000 clients français ont été lésés cet été dans leurs factures d'électricité par le fournisseur Eni, qui s'est engagé à mettre en œuvre "des mesures correctrices". Quelle est la situation quatre mois plus tard ? Antony, lui, a réussi à diviser sa facture par dix.

"La somme est de 1252,02 euros". Antony et son mari ont découvert cette facture d'électricité il y a quelques mois. "C'était astronomique, je me suis dit 'ce n'est pas possible'", se souvient-il, interrogé dans le reportage en tête de cet article. Le couple a même contracté un crédit au cas où il devrait payer la somme.

Il y a quelques jours, après des mails, des lettres recommandées, et des appels réguliers à leur fournisseur, ils ont finalement obtenu gain de cause. Leur facture est ainsi passée de 4252 euros à 312 euros. "On a soufflé et on s'est dit 'enfin, on va au bout du tunnel et on n'en parle plus'", confie-t-il.

100.000 clients lésés cet été dans leur facture d'électricité

En France, quelque 100.000 clients ont été lésés cet été dans leurs factures par le fournisseur d'électricité Eni. Ses dirigeants, convoqués fin août par la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, "ont reconnu des envois d'échéanciers erronés de facture à certains de leurs clients ayant renouvelé leurs contrats au second semestre 2022, notamment car ils ne reprenaient pas intégralement les mesures de protection gouvernementales", a indiqué le cabinet de la ministre.

L'État a mis en place à l'automne 2021 un "bouclier tarifaire" sur l'énergie pour contenir la facture des Français, dont le pays doit sortir progressivement d'ici fin 2024. Les dirigeants d'Eni "se sont engagés à mettre en œuvre des mesures correctrices garantissant que leurs clients se voient bien facturer le prix du bouclier énergétique (...) sur l'année 2023", a alors annoncé Agnès Pannier-Runacher. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont été remboursés, mais certains attendront encore.

Que faire en cas d'erreur de facture ? D'après Me Emma Leoty, avocate en droit de la consommation au barreau de Paris, la priorité est de contacter son fournisseur afin de lui demander des explications. "Si le problème n'est pas résolu à ce stade, le consommateur peut saisir le médiateur de l'énergie. Ce médiateur va rendre une recommandation après avoir analysé le dossier du consommateur. Si le litige n'est pas réglé, le consommateur doit saisir un avocat", détaille la professionnelle.

En cas d'augmentation du tarif, l'entreprise doit l'annoncer de façon très claire, un mois à l'avance. Les clients ont alors trois mois pour changer de fournisseur sans aucun frais.