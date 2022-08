Le Livret A a connu son meilleur mois de juillet depuis 2009

Derrière ce succès se trouve la hausse des taux de rémunération du livret A. Ces derniers ont doublé depuis le 1er août, pour atteindre 2%. La collecte du livret A, c'est-à-dire la différence entre les dépôts et les retraits, est encore plus élevée qu'il y a deux ans, après le premier confinement. Cette année, l'inflation pousse les épargnants à mettre de côté et à miser sur une valeur sûre. "C'est libre, nul besoin d'autorisation, on peut faire un retrait à tout moment", apprécie un passant.