VIDÉO - Livret A : vers une hausse du taux à 4% le 1er août ?

C'est l'épargne préférée des Français. Alors que le taux du Livret A a été multiplié par six ces dix-huit derniers mois, il pourrait continuer à grimper et s'établir à 3,5%, voire 4%, le 1er août, selon le calcul d'experts. Une quatrième augmentation en un an et demi en raison de l'inflation, mais qui reste insuffisante face à la hausse des prix. "L'augmentation, même si elle n'était que jusque 3,5%, reste tout à fait intéressante", avance cependant Anne-Claire Bennevault, experte et fondatrice de la plateforme Spak, au micro de LCI. "C'est l'un des meilleurs taux de rendement dont on peut disposer aussi facilement aujourd'hui sur le marché", ajoute-t-elle. Rempli à son plafond -soit 22.950 euros-, il rapporte 688,5 euros par an. Si le taux est relevé à 3,5%, il rapporterait 803,25 euros.