Livret d'épargne populaire : un placement qui peut rapporter

Quand on demande aux Français quel placement, ils préfèrent pour épargner ? La réponse unanime, c’est le Livret A alors qu’il existe un autre placement. Celui-là est moins connu et pourtant plus intéressant : le Livret d’Épargne Populaire. Son taux vient de passer ce lundi de 2,2 à 4,6%. C’est plus du double que le taux du Livret A.