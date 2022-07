Location de vacances : comment éviter les arnaques sur Internet

L'annonce avait pourtant été repérée sur un site renommé, mais le propriétaire prétexte des problèmes de frais et demande à changer de plateforme. Il leur envoie un lien pour effectuer le paiement. L'illusion est parfaite. L'argent a été viré. Impossible pour l'instant de le récupérer. Elles ne verront jamais leur villa espagnole. Et elles ne sont pas les seules si l'on en croit les chiffres de la police nationale, plus de 3 300 de tentatives d'arnaques pour fausse location depuis le 15 mars 2022.