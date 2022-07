Loi pouvoir d'achat : ce qui change pour vous

Si vous êtes retraité, vous devriez à la rentrée pouvoir retirer un peu d'argent plus facilement. Les pensions vont augmenter de 4%. Une bonne nouvelle pour les habitants de cette commune de Savoie. "Ça peut nous enlever deux ou trois soucis" ; "Ça permettra d'aller un peu plus au restaurant et puis vivre et peut-être aussi faire profiter sa petite famille" ; "Ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est toujours bon à prendre effectivement", se réjouissent certains. La mesure est rétroactive à partir du 1er juillet.