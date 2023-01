"Lorsque la situation est plus difficile, on a plus de monde" : le succès du prêt sur gage en France

Pousser la porte du Crédit municipal, un établissement bancaire à vocation sociale, cela se fait toujours discrètement et c'est encore plus vrai à la fin du mois. Le principe est simple : vous y déposez un objet de valeur contre une somme d'argent, tout en ayant la possibilité de revenir racheter cet objet un peu plus tard. À Nantes (Loire-Atlantique), Nathalie, gouvernante en pré-retraite, se rend dans une agence pour la première fois. Elle vient y laisser son alliance pour récupérer un peu plus de 1000 euros en liquide. Un prêt accordé sans conditions et avec des taux d'intérêts bien inférieurs à ceux proposés par la banque.

Ces derniers mois, la fréquentation de l'agence a augmenté de 11%. Parmi les nouveaux clients de ces prêts sur gage, on trouve des retraités, des exclus du système bancaire, que Vincent Garry, appréciateur, voit défiler chaque jour. "Lorsque la situation est plus difficile, on a plus de monde. On a des gens qui déposent pour pouvoir manger, donc ils ont besoin d'un petit coup de pouce", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.