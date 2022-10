Ma banque a-t-elle le droit d'exiger un questionnaire médical pour un emprunt de 200.000 euros ? Le 20H vous répond

J’emprunte 200.000 euros pour acheter un appartement, la banque me demande un questionnaire médical. En a-t-elle le droit ?

Non, c’est interdit depuis le 1er juin dernier. C’est la loi Lemoine. La banque peut vous demander un questionnaire médical seulement si vous empruntez plus de 200.000 euros (ou 400.000 euros à deux), ou si vous avez plus de 60 ans à la fin du remboursement. "Vous pouvez donc rappeler la loi à la banque, par courrier avec accusé de réception", nous explique Olivier Gayraud, juriste à la CLCV.