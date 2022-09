Ma banque peut-elle me faire payer des frais quand je retire de l’argent à un distributeur ? Le 20H vous répond

"Non seulement, c’est légal, mais c’est aussi très courant", ajoute Matthieu Robin, chargé de mission banque et assurance à l’association de consommateurs UFC-Que Choisir qui dénonce régulièrement la multiplication des frais bancaires. "En général, les banques prennent entre 80 centimes et un euro par opération au bout de trois retraits chez un concurrent". Tout est précisé dans les conditions générales de vente de la carte bancaire que vous utilisez.

"Comme c’est un frais forfaitaire, qui ne dépend pas du montant du retrait, nous vous conseillons de retirer une grosse somme en une fois !", ajoute le spécialiste.